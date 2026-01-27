Cade dal tetto muore operaio in un’azienda agricola

Un incidente mortale si è verificato a Vicofertile, dove un operaio è caduto dal tetto durante lavori di ristrutturazione in un’azienda agricola. La tragedia sottolinea l’importanza delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e la necessità di interventi per prevenire simili incidenti. Le autorità stanno conducendo le indagini per accertare le cause dell’incidente.

La tragedia si sarebbe consumata poco dopo le 16. L'uomo, sulla cinquantina, sarebbe precipitato da un solaio all’interno di uno dei locali dell’azienda Dramma a Vicofertile dove un uomo ha perso la vita mentre era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione all’interno di un’azienda agricola. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio - sulla cinquantina - stava rifacendo il tetto quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato da un solaio all’interno di uno dei locali dell’azienda. L’impatto si è rivelato fatale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere caduto dal tetto di un'azienda che produce attrezzature e veicoli per la raccolta rifiuti.

Oggi a Frosinone si è verificato un incidente sul lavoro in via Fermi, dove un operaio di 48 anni è caduto dal tetto di un'azienda che produce attrezzature e veicoli per la raccolta rifiuti.

