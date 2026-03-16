Roma e la guerra invisibile dell’oro rosso | così un furto di cavi può allagare un intero quartiere

A Roma, episodi di furto di cavi e materiali elettrici sono diventati frequenti, coinvolgendo stazioni ferroviarie, cabine e colonnine di ricarica. Un furto di cavi ha causato l’allagamento di un intero quartiere, evidenziando come il settore dell’oro rosso sia soggetto a continui attacchi. Le autorità stanno cercando di contrastare questa emergenza che colpisce infrastrutture cruciali della città.

Colpi a ridosso degli scali ferroviari ma anche assalti alle infrastrutture dove i veicoli elettrici fanno il pieno. Ecco come si muovono i malviventi "specializzati" in questo settore Tubi, cavi, assalti nelle stazioni ferroviarie. Ma anche un salto di qualità, con un occhio a cabine e colonnine elettriche. Passano gli anni ma i furti di rame, in qualche modo, sono sempre di moda. Bande specializzate a caccia di “oro rosso” che, puntualmente, vanno alla ricerca del metallo utilizzato in particolare per le apparecchiature elettriche. E che ha costi decisamente sostenuti. Cifre che hanno avuto una impennata con l'aggravarsi del conflitto tra Russia e Ucraina. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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