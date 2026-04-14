Caccia Giovanni Storti contro la riforma del centrodestra | Di questi politici bisogna vergognarsi – Video

Giovanni Storti ha espresso nuovamente critiche nei confronti della riforma sulla caccia approvata dal governo di centrodestra. Attraverso un video, l’attore ha commentato le modifiche legislative, usando toni forti nei confronti dei politici coinvolti. La questione ha suscitato reazioni e discussioni, con la figura pubblica che ha deciso di intervenire pubblicamente per manifestare il proprio dissenso.

Giovanni Storti si spende – di nuovo – per criticare la riforma della caccia voluta dal governo guidato da Giorgia Meloni. E lo fa con un video, pubblicato sui propri social: “Di questi politici ci si dovrebbe un po’ vergognarsi. Vanno contro l’articolo 9 della Costituzione, che stabilisce che la natura, l’ambiente e la biodiversità vanno protetti, difesi”. “Meno aree protette, più specie cacciabili, nessun controllo scientifico, spari anche nelle spiagge. Ma dove stiamo? Dove andiamo a finire?” ha detto Storti. Sardegna, il Tar sospende l’ordinanza del Comune di Assemini per la bonifica dell’area industriale di Macchiareddu: nuova udienza a giugno L’Italia monitora solo lo 0,15 per cento delle frane censite.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caccia, Giovanni Storti contro la riforma del centrodestra: “Di questi politici bisogna vergognarsi” – Video San Giovanni Rotondo, la Lega fuori dalla coalizione di centrodestra. Cera: “Rifugio dei fallimenti politici”La nascita della coalizione “Progetto Futuro” a sostegno della candidatura a Sindaco di Floriana Natale pone una questione politica seria che il... Giovanni Storti e il video ironico per dire ‘no’ al referendum: “Estraiamo a sorte gli attori per il nuovo film...”Roma, 17 febbraio 2026 – Giovanni Storti, storico membro del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, sceglie l’ironia per dire ‘No’ al referendum del...