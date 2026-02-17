Giovanni Storti e il video ironico per dire ‘no’ al referendum | Estraiamo a sorte gli attori per il nuovo film

Giovanni Storti ha pubblicato un video ironico per esprimere il suo no al referendum del 22-23 marzo, perché non condivide la proposta di riforma della giustizia di Nordio. Nel video, propone di scegliere a caso gli attori per il nuovo film, come simbolo di una soluzione improvvisata e poco seria. La sua iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione.

Roma, 17 febbraio 2026 – Giovanni Storti, storico membro del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, sceglie l’ironia per dire ‘No’ al referendum del 22-23 marzo che chiede di confermare o meno la riforma della giustizia che porta il nome del ministro Carlo Nordio. “Con Aldo e Giacomo stiamo preparando un nuovo film e siamo nella fase in cui bisogna scegliere gli attori – esordisce Storti nel video pubblicato su Instagram – Quest’anno abbiamo pensato: perché sceglierli? Estraiamoli a sorte tra migliaia di attori e attrici che ci sono in Italia. Allora ho preparato un’urnetta e adesso li estraiamo: Luigi Garzotti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

