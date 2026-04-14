C femminile Ceparana fa il colpo Rainbow ko in casa dopo quasi due anni

Nel campionato di pallavolo femminile, Ceparana ha ottenuto una vittoria in trasferta contro Rainbow Spezia, interrompendo una serie di quasi due anni senza successi in casa della squadra spezzina. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-1, dopo quattro set combattuti. Per Rainbow Spezia, in campo c’erano giocatrici come Allegretto, Ambrosiani e Bado, mentre Ceparana ha schierato diverse atlete tra cui Pagni e Zonca.