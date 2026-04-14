C femminile Ceparana fa il colpo Rainbow ko in casa dopo quasi due anni
Nel campionato di pallavolo femminile, Ceparana ha ottenuto una vittoria in trasferta contro Rainbow Spezia, interrompendo una serie di quasi due anni senza successi in casa della squadra spezzina. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-1, dopo quattro set combattuti. Per Rainbow Spezia, in campo c’erano giocatrici come Allegretto, Ambrosiani e Bado, mentre Ceparana ha schierato diverse atlete tra cui Pagni e Zonca.
Rainbow Spezia 1 Futura Ceparana 3 (25-17; 24-26; 16-25; 23-25) RAINBOW VOLLEY: Allegretto, Ambrosiani, Bado, Bencaster, Benettini, Deste, Giangreco, Ghia, Pagni, Perchiazzi, Venturini, Zonca, liberi Pilli e Mozzachiodi. All. Saccomani. FUTURA CEPARANA: Barletta, Battistini, Caruso, Castagna, D’Ascoli, Loria, Morghen, Rapalli, libero Pascucci. All. Menconi. Arbitri: Piazza e Pantani VEZZANO – La Futura fa l’impresa e piega l’ex capolista Rainbow, imbattuta da quasi due anni nei confronti casalinghi, rendendo più avvincente la corsa alla promozione. Un derby elettrizzante davanti ad una buona cornice di pubblico che ha visto partire bene le spezzine.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Prima categoria. Amegliese Iron Fox vince ed è terza. In coda forte il Riccò, Ceparana koI fari della ventitreesima giornata del girone D di prima categoria erano tutti puntati sul big-match tra il Lerici, secondo, e la capolista Lavagna.
AVVISO: Sestri Levante-Livorno A12 Programmata chiusura Area di Servizio Brugnato est tra gli svincoli di Albiano Magra – Ceparana e Brugnato in direzione GENOVA dalle ore 20:00 del 20-04-2026 alle ore 07:00 del 21-04-2026 causa lavori. #TrattaA12 # - facebook.com facebook