Derby chi si rivede a San Siro! Dopo quasi due anni Cardinale torna a seguire il Milan in casa

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, è tornato a seguire una partita casalinga della squadra dopo quasi due anni. Questa volta, era presente a San Siro per il derby di Milano. L'evento ha visto la partecipazione del proprietario alla partita, che ha attirato l'attenzione dei presenti all’interno dello stadio. La sua presenza è stata notata e discussa tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Un ritorno gradito a 'San Siro'. In occasione del derby di Milano, in programma tra pochi minuti al Meazza, si è rivisto allo stadio il proprietario del Milan Gerry Cardinale. Il patron rossonero, come raccontato nelle scorse ore, è tornato in Italia per la terza volta nel giro di 45 giorni. Ieri ha passato la vigilia a Milanello, al fianco della squadra in vista del delicato big match della 28^ giornata di Serie A. Invece oggi, come svelato ieri, il numero uno di RedBird si trova a 'San Siro' per vivere dal vivo lo spettacolo e l'adrenalina della sfida tra il Milan di Massimiliano Allegri e l'Inter di Christian Chivu. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Derby, chi si rivede a San Siro! Dopo quasi due anni Cardinale torna a seguire il Milan in casa Milan, Cardinale torna a ‘San Siro’. Recupero importante per il derby. La verità sulla quota di ElliottNella giornata di oggi, venerdì 6 marzo 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Milan, riecco Cardinale! Il patron torna a San Siro per il derby: uno sguardo sul futuro tra stadio e NBA EuropeRinnovo Vlahovic, l’apertura dopo l’incontro cruciale: il serbo ha rassicurato la Juve su un aspetto! Sassuolo, boom Kone: valore raddoppiato, ora se... ALLEGRI RESTA AL MILAN ECCO LA RISPOSTA. IL FUTURO DI MODRIC E IL DERBY - Con A.Gozzini Altri aggiornamenti su San Siro. Discussioni sull' argomento Milan, si rivede Cardinale: assisterà alla rifinitura e poi sarà in tribuna al derby; Dove vedere l'Inter in diretta streaming su DAZN | DAZN News IT; Como-Inter di Coppa Italia, risultato: 0-0, la finalista si decide ad aprile; Milan, Gerry Cardinale a San Siro per il Derby contro l'Inter? Stadio e NBA Europe, tutti i suoi impegni. Pedro e l'Inter: chi si rivede. L'idolo di Napoli sei mesi dopo a San SiroCon quella doppietta alla penultima di campionato aveva gelato San Siro, facendo di fatto perdere lo scudetto alla squadra di Inzaghi e consegnando virtualmente il tricolore agli azzurri di Conte. corrieredellosport.it Probably only 10 Milan derbies in Serie A at San Siro after tonight… Cherishing every single one x.com Il derby è ormai diventato anche una passerella per i vip che nella splendida cornice di San Siro sfoggiano outfit estrosi, supportando la propria squadra del cuore - facebook.com facebook