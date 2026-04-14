Busto Arsizio | le studentesse del Candiani Bausch prendono la radio

Le studentesse del liceo Candiani Bausch di Busto Arsizio parteciperanno a una puntata di Radio Materia mercoledì 15 aprile. Durante l’appuntamento, le voci degli studenti saranno trasmesse sulle frequenze della radio, offrendo uno spazio dedicato alle loro esperienze e opinioni. La trasmissione coinvolgerà direttamente gli studenti, che avranno l’opportunità di parlare e condividere le proprie idee con gli ascoltatori.

Le voci degli studenti dei licei Candiani Bausch di Busto Arsizio prenderanno il sopravvento sulle frequenze di Radio Materia durante la puntata di mercoledì 15 aprile. Alle ore 15:00, due studentesse, Bianca Gabriella Borri e Venousa Charkhabnous, saranno le ospiti protagoniste del programma Che scuola fai?. L’appuntamento radiofonico permetterà alle rappresentanti dell’istituto di illustrare i percorsi formativi offerti, che spaziano dall’ambito artistico — con su design, pittura, scultura e multimediale — fino alle discipline coreutiche e musicali. La voce della formazione artistica tra progetti e realtà quotidiana. Oltre alla descrizione tecnica dei programmi di studio, l’intervista si concentrerà sulla dimensione pratica della vita scolastica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Busto Arsizio: le studentesse del Candiani Bausch prendono la radio Busto Arsizio – Le ragioni del Sì e del No: incontro sul referendum costituzionale a Busto ArsizioBusto Arsizio al Voto: Un Confronto tra Esperti per il Referendum sulla Giustizia Busto Arsizio si prepara a un dibattito chiave in vista del... Busto Arsizio – All’istituto Tommaseo di Busto Arsizio una settimana dedicata alla sostenibilitàL’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” di Busto Arsizio si prepara a una settimana intensiva dedicata alla sostenibilità, dal 16 al 20 febbraio...