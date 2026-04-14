Busto Arsizio | eccellenza nefrologica per le malattie rare

L’ospedale di Busto Arsizio si distingue come centro di eccellenza nella cura delle malattie renali rare, con un reparto dedicato alla gestione di patologie complesse. Attualmente, oltre 150 pazienti sono seguiti attraverso programmi di follow-up specifici. La struttura si conferma un punto di riferimento sul territorio per la diagnosi e il trattamento di queste condizioni, garantendo assistenza specializzata e continuità terapeutica.

L’ospedale di Busto Arsizio si conferma un polo fondamentale per la gestione delle patologie renali complesse, seguendo attualmente oltre 150 pazienti attraverso programmi di follow-up specifici. Presso il presidio dell’ASST Valle Olona è infatti operativo un ambulatorio specializzato nel trattamento di malattie nefrologiche rare, che funge da punto di riferimento per l’intera area regionale. Un modello multidisciplinare tra diagnosi e terapie mirate. La gestione clinica all’interno della struttura è organizzata secondo una suddivisione funzionale che permette di affrontare diverse tipologie di criticità renali. Il coordinamento della sezione Nefrologia e Dialisi, insieme al ruolo di referente per la Rete Regionale Lombarda delle Malattie Rare, è affidato alla dr.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Busto Arsizio: eccellenza nefrologica per le malattie rare Busto Arsizio – Le ragioni del Sì e del No: incontro sul referendum costituzionale a Busto ArsizioBusto Arsizio al Voto: Un Confronto tra Esperti per il Referendum sulla Giustizia Busto Arsizio si prepara a un dibattito chiave in vista del... Busto Arsizio – All’istituto Tommaseo di Busto Arsizio una settimana dedicata alla sostenibilitàL’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” di Busto Arsizio si prepara a una settimana intensiva dedicata alla sostenibilità, dal 16 al 20 febbraio...