Busto Arsizio corre a Milano | 120 atleti Principe

Quasi 120 atleti di Busto Arsizio hanno partecipato alla Milano Marathon, unendosi per sostenere i progetti della onlus locale Piccolo Principe. La loro presenza ha rappresentato una manifestazione di solidarietà e collaborazione tra la comunità, con l'obiettivo di raccogliere fondi destinati alle attività benefiche dell’organizzazione. La corsa si è svolta domenica, coinvolgendo atleti di diverse età e livelli di esperienza.

Una delegazione di quasi 120 atleti di Busto Arsizio ha trasformato la sfida della Milano Marathon in una potente dimostrazione di coesione sociale, correndo per finanziare i progetti della onlus locale Piccolo Principe. La domenica 12 aprile, nell’ambito della Unicredit Relay Marathon, l’iniziativa ha la partecipazione di 29 staffette e 116 runner, oltre a due maratoneti singoli, Michela e Igor, che hanno registrato prestazioni superiori alle aspettative iniziali. Questa sesta edizione dell’evento si è rivelata la più numerosa della storia per il gruppo bustocchi. Un tessuto sociale che corre tra sport e impresa locale. Il successo della mobilitazione non è frutto del caso, ma di un incastro perfetto tra associazionismo sportivo e realtà produttive del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Busto Arsizio corre a Milano: 120 atleti Principe Busto Arsizio – All’istituto Tommaseo di Busto Arsizio una settimana dedicata alla sostenibilitàL’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” di Busto Arsizio si prepara a una settimana intensiva dedicata alla sostenibilità, dal 16 al 20 febbraio... Busto Arsizio – Magistratura e Costituzione, un dibattito a Busto Arsizio firmato Upel –Lunedì 23 febbraio 2026, la Sala Tramogge di Busto Arsizio ospiterà un confronto tra esperti e magistrati sul referendum costituzionale del marzo... Busto Arsizio brilla alla Milano Marathon 2026 con 116 runner per Piccolo Principe Onlus. - facebook.com facebook AGGIORNAMENTO Ore 07:26 13/04/2026 A8 MILANO-VARESE Milano CODA di 2 km per incidente tra Busto Arsizio e Castellanza dal km 23 x.com