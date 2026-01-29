Business dei rifiuti da 530mila euro nei guai 12 persone | I NOMI

I carabinieri hanno eseguito un’operazione nelle province di Napoli, Caserta e Salerno, arrestando 12 persone legate a un giro di smaltimento illecito di rifiuti. L’indagine ha portato alla scoperta di un business da circa 530 mila euro, con accuse di traffico illecito e gestione fraudolenta. Le forze dell’ordine sono entrate in azione dopo mesi di indagini per smascherare un sistema che operava ai margini della legalità.

Scatta il blitz dei carabinieri del Gruppo per la Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, unitamente ai quelli dei Comandi Provinciali di Caserta, Napoli e Salerno, che hanno dato esecuzione nelle province di Salerno, Napoli e Caserta, ad un' ordinanza di custodia cautelare.

