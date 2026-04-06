I vigili del fuoco del comando di Firenze, con il distaccamento di Borgo San Lorenzo, sono intervenuti ieri sera alle 21 nel comune di Vicchio, nella località Villore, a causa di un incendio di bosco. L'intervento è durato tutta la notte per spegnere le fiamme e contenere il rogo. Sul posto sono state impiegate diverse unità di soccorso, senza riportare feriti.

VICCHIO – I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, sono intervenuti ieri sera (5 aprile) dalle 21 nel comune di Vicchio in località Villore, per un incendio di bosco. Sul posto inviata una squadra con tre automezzi. I vigili del fuoco hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio di vegetazione. Presenti anche le squadre Aib della Regione Toscana e richiesto l’intervento dei carabinieri forestali. Le squadre hanno terminato l’intervento circa verso mezzanotte e mezzo. Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 Tutti i diritti sono riservati . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Incendio di bosco a Vicchio: vigili del fuoco impegnati tutta la notte

Incendio nella notte in un’azienda: vigili del fuoco impegnati per oreNotte di paura a Lodrino, dove un vasto incendio è divampato all’interno di uno stabilimento della zona industriale del paese.

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TRAVERSELLA - Incendio boschivo, ore di lavoro per Aib e vigili del fuoco - FOTOLe operazioni sono andate avanti per diverse ore nel pomeriggio di sabato 4 aprile 2026 e hanno visto anche l'intervento dell'elicottero con alcuni lanci dall'alto ... quotidianocanavese.it

Incendio sopra Laveno Mombello, focolai nella notte: oltre 10 ettari di bosco divorati dalle fiammeI Vigili del Fuoco e alcune squadre AIB al lavoro per presidiare e mettere in sicurezza l’area. Dal Comune informano che permane il divieto di transito lungo via Monteggia, a partire dalla frazione Br ... msn.com

Proseguono senza sosta le operazioni di contrasto all’incendio boschivo nel comune di Laveno Mombello (VA). Durante tutta la notte le squadre dei Vigili del Fuoco e dei volontari AIB sono state impegnate nelle attività di contenimento e monitoraggio del front facebook

Furioso incendio nella notte a Crosano di Brentonico. Decine di vigili del fuoco la lavoro per tutta la notte. Non risultano feriti. Il video del rogo. x.com