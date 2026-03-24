Bus sud-est sabato di passione per i pendolari baresi | proclamato sciopero di 24 ore

Stop ai mezzi FSE il 28 marzo. Autisti incrociano le braccia per l'intera giornata: nello scorso sciopero saltò l’80% delle corse Nuovi disagi in vista per i pendolari della provincia di Bari. Le segreterie regionali Puglia di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per la giornata di sabato 28 marzo 2026. L'astensione dal lavoro riguarda esclusivamente gli autisti di bus (operatori di esercizio), della società Ferrovie del Sud Est. Alla base della protesta ci sono "ragioni di natura organizzativa" che continuano a segnare il braccio di ferro tra sindacati e azienda. Nonostante la protesta duri l'intera giornata, saranno assicurati i servizi minimi indispensabili. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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