Buoni pasto per docenti e ATA ci saranno nel prossimo Contratto 2025 27?

Il dibattito sui buoni pasto per docenti e ATA nasce dalla richiesta di migliorare i servizi offerti al personale scolastico. Durante il question time del 19 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino ha chiesto se i buoni pasto saranno inclusi nel prossimo Contratto 202527. Marcello Pacifico, presidente di Anief, ha confermato l’interesse a inserire questa misura, che potrebbe rappresentare un vantaggio concreto per il personale. La questione resta aperta e da seguire attentamente.

Nel question time del 19 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marcello Pacifico, Presidente nazionale Anief, è stata affrontata la questione dei buoni pasto per il personale scolastico. L’attenzione si è concentrata sugli impegni assunti e sull’attesa dell’atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale. L'articolo Buoni pasto per docenti e ATA, ci saranno nel prossimo Contratto 202527?. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Contratto scuola, Pacifico (Anief): “Docenti e ATA pagati 10.000 euro in meno rispetto agli altri dipendenti pubblici”. Richieste su burnout, buoni pasto e parità personale scolasticoIl presidente di ANIEF, Marcello Pacifico, ha evidenziato le disparità salariali tra docenti, ATA e altri dipendenti pubblici, con un gap di circa 10.

Buoni pasto 2026: soglia a 10 euro e attesa per docenti e ATA. Un OdG approvato impegna il Governo a valutare l’inserimento nel CCNL IstruzioneLa Legge di Bilancio 2026 ha stabilito l’aumento della soglia di esenzione fiscale e previdenziale per i buoni pasto elettronici, passando da 8 a 10 euro.

