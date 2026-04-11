Il caso dei buoni scuola per gli asili pugliesi Fdi | Troppi ritardi La Regione | Pronti 6 milioni

Nella regione Puglia è stato annunciato che saranno destinati 6 milioni di euro per coprire completamente i posti ammessi ai buoni scuola per gli asili nido nel periodo 20252026. La somma comprende anche le coperture per le posizioni che in precedenza non erano state finanziate. La decisione segue i ritardi segnalati da alcuni esponenti politici riguardo alla distribuzione del sostegno economico.

La Puglia è pronta a stanziare 6 milioni di euro per garantire la copertura totale dei posti ammessi ai buoni educativi 0-3 per l’anno 20252026, inclusi quelli inizialmente non finanziati. Ad affermarlo è l'assessora regionale alla Cultura e alla Conoscenza, Silvia Miglietta, in una risposta a.🔗 Leggi su Baritoday.it Buoni scuola per gli asili privati. Presto gli aiuti alle famiglie. Accolte settantotto domandeSono state 122 le domande presentate dalle famiglie pistoiesi per ottenere i Buoni Scuola 2025 della Regione Toscana, il contributo destinato ai... Niscemi, dalla Regione i primi 13 milioni per gli sfollati. FdI: “Risposte concrete, non è il momento delle polemiche”Restituire nel più breve tempo possibile una casa agli sfollati di Niscemi e permettere ai territori colpiti dal ciclone Harry di risollevarsi in...