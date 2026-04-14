Bully Ray | La AEW dovrebbe comprare tutti i biglietti rimanenti di WrestleMania per salvare il pubblico

Durante questa stagione di WrestleMania, si sono susseguite discussioni tra appassionati e addetti ai lavori riguardo alle scelte di vendita dei biglietti. In particolare, alcuni suggeriscono che l’AEW potrebbe intervenire acquistando tutti i biglietti ancora disponibili di WrestleMania, nel tentativo di cambiare le dinamiche di pubblico e di partecipazione all’evento. La situazione rimane al centro di commenti e riflessioni nel mondo del wrestling.

La stagione di WrestleMania è nel vivo, ma non tutti i percorsi verso i match di questo fine settimana convincono. Tra i più scettici c’è Bully Ray, che nel corso del programma Busted Open si è scagliato in particolare contro il build-up del match per l’ Undisputed WWE Championship tra Cody Rhodes e Randy Orton. Il match potrebbe essere il piatto forte della prima serata di sabato, eppure per il WWE Hall of Famer il cammino che ci ha portato fin qui lascia molto a desiderare. A peggiorare le cose, secondo Bully Ray, ci ha pensato la TKO inserendo Pat McAfee nella vicenda, una scelta che non lo ha convinto affatto. La proposta provocatoria di Bully Ray a Tony Khan.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Bully Ray: “La AEW dovrebbe comprare tutti i biglietti rimanenti di WrestleMania per salvare il pubblico” Bully Ray: “Bryan Danielson tornerà in WWE per concludere la sua carriera”Bryan Danielson fa parte del roster di AEW dal suo leggendario debutto alla fine del pay-per-view All Out nel settembre 2021. WWE: Booker T votato peggior commentatore, Bully Ray si scaglia contro Dave MeltzerSe c’è un personaggio che può dirsi divisivo all’interno della Internet Wrestling Community, e non solo, è sicuramente Dave Meltzer. Argomenti più discussi: Bully Ray: La AEW dovrebbe comprare tutti i biglietti rimanenti di WrestleMania per salvare il pubblico; WWE | Bully Ray frena su Rhodes vs Orton troppi elementi esterni per un match leggendario; WWE: Bully Ray frena su Rhodes vs Orton, troppi elementi esterni per un match leggendario. Rhodes vs Orton sarà davvero un match leggendario Bully Ray ha qualche dubbio: troppe interferenze potrebbero rovinare tutto. - facebook.com facebook WWE: Bully Ray frena su Rhodes vs Orton, “troppi elementi esterni per un match leggendario” x.com