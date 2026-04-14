Bulgari perfeziona il suo Octo Finissimo ora è davvero per tutti i polsi anche i più sottili

Bulgari ha aggiornato il suo modello Octo Finissimo, rendendolo più adatto a un pubblico più ampio, anche a chi ha polsi sottili. L’orologio, noto per il suo design elegante e sottile, ha sempre rappresentato un simbolo di raffinatezza, ma in passato poteva risultare difficile da indossare per alcune persone. Con questa novità, la casa ha cercato di unire estetica e praticità, ampliando così la sua fruibilità.

Attorno al Bulgari Octo Finissimo c’è sempre stato un piccolo paradosso: uno degli orologi più riconoscibili e sofisticati degli ultimi anni, ma non sempre così facile da indossare per tutti. Linee tese, architettura decisa, ma se il polso è sottile, l’effetto rischia di essere più “oggetto” che estensione naturale. A Watches & Wonders 2026, questo equilibrio cambia grazie a un numero preciso: 37, ovvero i millimetri del nuovo diametro. L’Octo Finissimo che si adatta al polso. Il nuovo Octo Finissimo 37 mm nasce da una revisione completa delle proporzioni, interne ed esterne, non da una semplice riduzione di diametro. Il risultato è un orologio che mantiene intatto il linguaggio della collezione — quella geometria ispirata all’architettura romana, fatta di spigoli, superfici e volumi inaspettati — ma lo rende più universale.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Bulgari perfeziona il suo Octo Finissimo, ora è davvero per tutti i polsi, anche i più sottili Anche re Carlo ha il suo red carpet: tutti i look delle celebrità per l'anteprima del suo documentarioPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. “Sotto il suo occhio”: ecco cosa significa davvero la frase più inquietante di The Handmaid’s TaleCi sono frasi che restano impresse nella memoria e non perché siano lunghe o particolarmente complesse, ma perché riescono a racchiudere un intero...