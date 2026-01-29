Anche re Carlo ha il suo red carpet | tutti i look delle celebrità per l' anteprima del suo documentario

Questa sera il castello di Windsor si è trasformato in un palcoscenico di stile. La regina Camilla ha catturato l’attenzione indossando un velluto verde bosco, circondata da celebrità e ospiti che hanno sfilato sul red carpet. Anche il re Carlo ha partecipato all’evento, che ha aperto la strada alla prima del suo documentario. La serata è stata un susseguirsi di look eleganti e momenti di glamour, con i riflettori puntati sui vestiti e le acconciature delle star.

Tale uniforme è una tradizione che risale ai tempi di Giorgio III, riservata oggi solo ai membri maschi più anziani della famiglia reale. Viene usata per gli eventi di prestigio che si tengono al castello di Windsor, come, per esempio, le cene di stato. Il dress code della serata evidentemente black tie ha permesso a re Carlo di sfoggiare la variante tuxedo della giacca Windsor. Il colore scelto dalla regina Camilla non poteva che essere verde e il suo outfit ovviamente era già nel suo guardaroba.

