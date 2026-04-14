Bufera sulla monarchia britannica | il Principe William nel mirino per i milioni incassati dal carcere vuoto di Dartmoor

Un’inchiesta giornalistica ha portato nuova attenzione sulla famiglia reale britannica, concentrandosi sui guadagni ottenuti dall’erede al trono attraverso la gestione di patrimoni privati. In particolare, il focus si è spostato su un carcere dismesso e sull’ammontare di denaro percepito, suscitando reazioni e discussioni pubbliche. La vicenda ha acceso un dibattito più ampio sulla trasparenza e sulla provenienza delle risorse economiche legate alla monarchia.

Un’inchiesta giornalistica ha riacceso le polemiche attorno alla famiglia reale britannica, mettendo sotto esame la gestione dei patrimoni privati legati all’erede al trono. Il caso, ricostruito dal quotidiano The Sunday Times insieme al programma televisivo Dispatches, ha sollevato nuove domande sulla trasparenza dei redditi reali e sui rapporti economici tra monarchia e istituzioni pubbliche. Al centro della vicenda c’è il carcere storico di Dartmoor, nel Devon, una struttura che secondo le rivelazioni sarebbe ormai inutilizzata da tempo. L’indagine sostiene che il Principe William, attraverso il Ducato di Cornovaglia, avrebbe continuato a ricevere entrate milionarie dal Ministero della Giustizia britannico come canone di affitto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bufera sulla monarchia britannica: il Principe William nel mirino per i milioni incassati dal carcere vuoto di Dartmoor L'arresto dell'ex principe Andrea potrebbe mettere fine alla monarchia britannica, re Carlo devastatoLa monarchia britannica è in crisi e c’è chi scommette che potrebbe addirittura non sopravvivere. In un periodo di crisi senza precedenti per la monarchia britannica, re Carlo III segue l’esempio di William e assume una nuova addetta alle comunicazioniCi vuole coraggio ad accettare l’offerta di un posto di lavoro a Buckingham Palace.