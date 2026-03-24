In un periodo di crisi senza precedenti per la monarchia britannica re Carlo III segue l’esempio di William e assume una nuova addetta alle comunicazioni

Da iodonna.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

C i vuole coraggio ad accettare l’offerta di un posto di lavoro a Buckingham Palace. Soprattutto in questo periodo, uno dei più difficili affrontati dalla monarchia britannica nel corso della sua storia millenaria. Ma è proprio ciò che ha fatto l’impavida Rhiannon Mills, la nuova arrivata nel team di esperti della comunicazione di re Carlo III, scelta personalmente dal sovrano. Re Carlo III pioniere incompreso: il documentario “Finding Harmony” su Prime Video X Re Carlo ha una nuova assistente (che non piace a Harry) . Dopo la decisione di William, che qualche mese fa ha assunto una vera esperta in crisi mediatiche, ora anche Carlo fa lo stesso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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