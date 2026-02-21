L' arresto dell' ex principe Andrea potrebbe mettere fine alla monarchia britannica re Carlo devastato

L’arresto dell’ex principe Andrea ha scosso profondamente la monarchia britannica, portando in primo piano le tensioni interne alla famiglia reale. La notizia ha suscitato reazioni di sconcerto e preoccupazione tra i sostenitori e i critici, mentre il re Carlo si mostra visibilmente turbato. La vicenda alimenta i dubbi sulla stabilità della corona e mette in discussione il futuro della monarchia nel Regno Unito. La situazione resta molto incerta e aperta a sviluppi futuri.

La monarchia britannica è in crisi e c’è chi scommette che potrebbe addirittura non sopravvivere. A catapultare la corona in una situazione delicata è stato l’episodio dell’arresto dell’ex principe Andrea, il fratello di re Carlo. Un caso senza precedenti per la casa reale e che potrebbe avere, secondo alcuni analisti, conseguenze devastanti. L'arresto dell'ex principe Andrea un "terremoto" per la famiglia reale Le critiche alla regina Elisabetta La corona potrebbe non sopravvivere a un eventuale referendum Sostegno alla monarchia: cosa dicono i sondaggi L’arresto dell’ex principe Andrea un “terremoto” per la famiglia reale “L’arresto dell’ottavo in linea di successione al trono è un terremoto — ha riferito Peter Hunt, storico corrispondente reale della Bbc —. 🔗 Leggi su Virgilio.it

