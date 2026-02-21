L' arresto dell' ex principe Andrea potrebbe mettere fine alla monarchia britannica re Carlo devastato
L’arresto dell’ex principe Andrea ha scosso profondamente la monarchia britannica, portando in primo piano le tensioni interne alla famiglia reale. La notizia ha suscitato reazioni di sconcerto e preoccupazione tra i sostenitori e i critici, mentre il re Carlo si mostra visibilmente turbato. La vicenda alimenta i dubbi sulla stabilità della corona e mette in discussione il futuro della monarchia nel Regno Unito. La situazione resta molto incerta e aperta a sviluppi futuri.
La monarchia britannica è in crisi e c'è chi scommette che potrebbe addirittura non sopravvivere. A catapultare la corona in una situazione delicata è stato l'episodio dell'arresto dell'ex principe Andrea, il fratello di re Carlo. Un caso senza precedenti per la casa reale e che potrebbe avere, secondo alcuni analisti, conseguenze devastanti. L'arresto dell'ex principe Andrea un "terremoto" per la famiglia reale Le critiche alla regina Elisabetta La corona potrebbe non sopravvivere a un eventuale referendum Sostegno alla monarchia: cosa dicono i sondaggi L'arresto dell'ex principe Andrea un "terremoto" per la famiglia reale "L'arresto dell'ottavo in linea di successione al trono è un terremoto — ha riferito Peter Hunt, storico corrispondente reale della Bbc —.
Re Carlo non sapeva dell’arresto di Andrea. Monarchia in bilicoRe Carlo non era a conoscenza dell’arresto di Andrea, avvenuto ieri per sospetti di abuso di potere.
L'ex principe Andrea è stato arrestato ieri sera a Londra a causa di sospetti coinvolgimenti in attività illecite.
Argomenti discussi: Caso Epstein, l’ex principe Andrea arrestato, interrogato e rilasciato: cosa sappiamo; Perché l’arresto dell’ex principe Andrea è un fatto epocale; Epstein e l'ex principe, l'82% dei britannici ora lo vuole fuori dalla linea di successione al trono; L'arresto dell'ex principe Andrea, la prima riunione del Board of Peace, l'inchiesta sulla sparatoria di Rogoredo.
Caso Epstein: arresto di Andrea e possibili misure per toglierlo dalla linea di successioneL'arresto dell'ex principe Andrea per presunta trasmissione di documenti riservati a Jeffrey Epstein ha riacceso il dibattito sulla sua posizione nella linea di successione: governo e Parlamento discu ... notizie.it
L'arresto dell'ex principe Andrea, la prima riunione del Board of Peace, l'inchiesta sulla sparatoria di RogoredoBuongiorno. Il fratello minore di re Carlo d'Inghilterra, Andrea Mountbatten-Windsor, già privato dei suoi titoli reali, è stato arrestato (e poi rilasciato in serata) con l'accusa di cattiva condotta ... corriere.it
Le foto dell'ex principe Andrea in arresto, seppure per poche ore, hanno fatto il giro del mondo creando grande imbarazzo nella famiglia reale che ribadisce tutta la sua collaborazione con la giustizia e valuta azioni legali contro lo stesso Andrea. x.com
