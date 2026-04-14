L'azienda AF Films ha ottenuto i diritti per realizzare un remake del film italiano

L'AF Films ha acquistato i diritti per creare un remake in Spagna di Buen Camino, il film di Checco Zalone continua a realizzare record anche all'estero Il successo del film diChecco Zalone,Buen Camino, non è passato inosservato all’estero. Così la Spagna ha deciso di realizzarne un remake, secondo quanto annunciato daVariety. Non solo, la casa produttrice diPiperplayè pronta a vendere i diritti anche alla Germania e alla Francia, interessati allo stesso progetto. Il successo diChecco Zalonesembra non avere fine.Buen Caminoè il film più visto in Italia di tutti i tempi, dopo due mesi di trasmissione nelle sale, realizzando botteghino e presenze record.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Buen Camino sbarca in Spagna: al via le riprese di un remake

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