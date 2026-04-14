Una casa di produzione spagnola ha ottenuto i diritti per realizzare un remake di

La casa di produzione spagnola Af Films ha acquisito i diritti per il remake spagnolo di " Buen Camino ", la commedia di Gennaro Nunziante con Checco Zalone mattatore, che "è diventata il film con il maggior incasso di sempre in Italia", scrive Variety, con oltre 76,5 milioni di euro. L'accordo per l'adattamento di Buen Camino tra Af Films e la società di vendite italiana Piperplay "è il primo passo per un remake annunciato sulla commedia". Piperplay "è inoltre in trattative avanzate per vendere i diritti di remake di Buen Camino a Francia e Germania". Il film, prodotto dalla Indiana Production, società del gruppo Vuelta, è uscito nelle sale...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Buen Camino con Zalone avrà un remake spagnolo

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