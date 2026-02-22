Al cinema con tè prosegue con Checco Zalone e il film campione d' incassi Buen camino
Checco Zalone porta il suo film “Buen camino” al cinema Sivori di Genova, attirando un grande pubblico. La proiezione fa parte della rassegna “Al cinema con tè”, che prosegue martedì 24 febbraio. Il film, diretto da Gennaro Nunziante, ha registrato record di incassi nelle ultime settimane. Gli spettatori si preparano a vivere una serata all’insegna della comicità e del divertimento, con la possibilità di assistere a un’opera molto apprezzata dal pubblico.
C'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) “Al cinema con tè” prosegue martedì 24 febbraio al Sivori di Genova (salita S. Caterina 54 r., tel. 010 58 3261 o 010 55320549) con il film campione d’incassi con Checco Zalone, “Buen camino” di Gennaro Nunziante. Al cinema con tè” permette di trascorrere un pomeriggio al cinema non solo per vedere un film ma, una volta terminata la proiezione, anche per partecipare a un momento conviviale nel foyer seduti ai tavolini davanti a una tazza di tè con i biscotti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Al cinema solo per Checco Zalone: ‘Buen Camino’ monopolizza il mercato con oltre il 70% degli incassi
Leggi anche: Checco Zalone torna al cinema (dopo 5 anni) con "Buen camino": film, trama, cast, quando esce, trailer
Io così cammino Checco Zalone nel trailer di Buen Camino
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: PRENDIAMOCI UNA PAUSA - AL CINEMA CON TE'; Genova: al Cinema con tè al Sivori il 24 febbraio con Buen camino; Arcore: Per Te al cinema, in collegamento il regista e Edoardo Leo; Film al cinema a Febbraio 2026: tutti i titoli più attesi e le date.
Al cineteatro Arlecchino inizia la rassegna Al cinema con tèVOGHERA. Sarà Orfeo – l’originale opera prima diretta dall’artista Virgilio Villoresi, tra le pellicole più audaci presentate alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 – il film che venerdì 23 gennaio ... laprovinciapavese.gelocal.it
Le migliori frasi di Checco Zalone.. . La quaglia della suocera - facebook.com facebook
Il ristorante dei vip di Sanremo: "Checco Zalone ama gli spaghetti ai ricci. Geolier ha prenotato per 15 e sono arrivati in 40" - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/attual… x.com