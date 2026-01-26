Cinema Buen Camino con Checco Zalone domina ancora il box office

Roma, 26 gen. (askanews) – Alla sua quinta settimana di programmazione, “Buen Camino” conferma la forza del sodalizio tra Checco Zalone e il regista Gennaro Nunziante. Il film ha mantenuto la prima posizione per tutto il weekend, nella sola giornata di ieri, domenica, ha incassato 890.749 di euro totalizzando 2.202.373 di euro con 273.745 presenze. Il continuo riscontro di pubblico di “Buen Camino” ha portato la coppia a 9.142.643 presenze nei cinema, a testimonianza di una sintonia artistica che, a dieci anni dall’ultima collaborazione, continua a coinvolgere le sale di tutta Italia in modo trasversale e costante.🔗 Leggi su Ildenaro.it

