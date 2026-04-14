Un remake spagnolo del film di successo italiano, noto per aver battuto record di incassi, è in fase di sviluppo. Il progetto potrebbe coinvolgere anche versioni in francese e tedesco. Il presidente di una casa di produzione ha spiegato che il film, attraverso l’umorismo, affronta temi legati alle relazioni umane e alle seconde opportunità. La produzione mira a portare questa storia anche fuori dai confini italiani.

“Una storia che, attraverso l’umorismo, parla di qualcosa di essenziale: le relazioni umane e le seconde possibilità” ha commentato così a Variety il presidente di Af Films, Toni Aziza. La casa spagnola ha raggiunto un accordo con la produzione italiana per un remake spagnolo di “Buen Camino”, film che in inverno ha raggiunto l’incasso di 75,6 milioni di euro, maggiore di sempre in Italia. Checco Zalone e Gennaro Nunziante hanno fatto un gran lavoro, tale da varcare i confini nazionali con prospettive di remake anche in Francia e in Germania. Intanto in Italia il film è candidato a un solo premio David di Donatello: quello per la migliore canzone originale, “La prostata enflamada” composta e interpretata da Checco Zalone.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - “Buen Camino”: ci sarà un remake spagnolo del successo storico di Checco Zalone Il film record d'incasso in Italia potrebbe avere anche versioni in Francia e in Germania

“Buen Camino” di Checco Zalone è ufficialmente il film italiano con il maggiore incasso di sempre

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