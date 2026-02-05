“Buen Camino” di Checco Zalone si conferma il film più visto del secolo in Italia. La pellicola, che narra di un padre alla ricerca della figlia lungo il Cammino di Santiago, sta facendo incassi record e supera ogni aspettativa. Continua la sua corsa verso il successo, attirando sempre più spettatori nei cinema italiani.

Prosegue la vertiginosa scalata al box office di Buen Camino. L’ultimo film di Checco Zalone, che racconta di un padre arricchito alla ricerca della figlia fricchettona lungo il Cammino di Santiago, si aggiudica il titolo di film più visto in Italia nel 21esimo secolo, il più grande successo cinematografico italiano dal 2000 ad oggi. E, con l’aumentare degli spettatori, aumentano anche i lauti guadagni del comico pugliese. Buen Camino è il film più visto del secolo. È già da tempo, praticamente già dal weekend di arrivo nelle sale, che si parla di record per Buen Camino. L’ultima pellicola di Checco Zalone ha portato milioni di italiani al cinema, riuscendo a battere persino la concorrenza del colossal hollywoodiano Avatar. 🔗 Leggi su Dilei.it

"Buen Camino" è il film più visto del secolo, quanto ha guadagnato ancora Checco Zalone

