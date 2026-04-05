Vucic avverte Orban | Trovato esplosivo vicino a un gasdotto diretto in Ungheria E Budapest accusa l’Ucraina
Il presidente serbo ha comunicato che durante un'operazione delle forze di sicurezza sono stati trovati due zaini con esplosivi nei pressi di un gasdotto diretto in Ungheria. La scoperta è avvenuta domenica e ha portato il governo ungherese a convocare una riunione d’emergenza del consiglio di difesa. Budapest ha successivamente accusato l’Ucraina di essere coinvolta nell’episodio.
Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha dichiarato che esercito e polizia hanno trovato domenica due zaini contenenti esplosivi vicino a un gasdotto diretto in Ungheria, spingendo il primo ministro ungherese Viktor Orbán a convocare già oggi una riunione d’emergenza del consiglio di difesa. Gli zaini, contenenti “due grandi pacchi di esplosivi con detonatori “, secondo Vucic, sono stati trovati a Kanjiza, nel nord della Serbia, “a poche centinaia di metri dal gasdotto”. Il Balkan Stream è un’estensione del gasdotto TurkStream, che trasporta gas russo verso Serbia e Ungheria. Il presidente serbo ha affermato di aver informato Orban e questi ha quindi annunciato la convocazione del consiglio nazionale di difesa, svolto qualche ora dopo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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