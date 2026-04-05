Il presidente serbo ha comunicato che durante un'operazione delle forze di sicurezza sono stati trovati due zaini con esplosivi nei pressi di un gasdotto diretto in Ungheria. La scoperta è avvenuta domenica e ha portato il governo ungherese a convocare una riunione d’emergenza del consiglio di difesa. Budapest ha successivamente accusato l’Ucraina di essere coinvolta nell’episodio.

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha dichiarato che esercito e polizia hanno trovato domenica due zaini contenenti esplosivi vicino a un gasdotto diretto in Ungheria, spingendo il primo ministro ungherese Viktor Orbán a convocare già oggi una riunione d’emergenza del consiglio di difesa. Gli zaini, contenenti “due grandi pacchi di esplosivi con detonatori “, secondo Vucic, sono stati trovati a Kanjiza, nel nord della Serbia, “a poche centinaia di metri dal gasdotto”. Il Balkan Stream è un’estensione del gasdotto TurkStream, che trasporta gas russo verso Serbia e Ungheria. Il presidente serbo ha affermato di aver informato Orban e questi ha quindi annunciato la convocazione del consiglio nazionale di difesa, svolto qualche ora dopo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vucic avverte Orban: “Trovato esplosivo vicino a un gasdotto diretto in Ungheria”. E Budapest accusa l’Ucraina

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