Nei giorni scorsi un gruppo di subacquei ha esplorato i fondali del bacino delle Buche Gattelli di Lugo. L’obiettivo è raccogliere dati utili per l’intervento di riqualificazione dell’area. Questa prima immersione rappresenta un passo importante per conoscere meglio l’ambiente sottomarino prima di intervenire con interventi di sistemazione e recupero. Le operazioni sono state condotte in collaborazione con le autorità locali e tecnici specializzati.

Nei giorni scorsi, per la prima volta, un gruppo di subacquei ha esplorato i fondali del bacino delle Buche Gattelli di Lugo per raccogliere informazioni che saranno molto utili quando l’area sarà completamente riqualificata. A immergersi sono stati gli istruttori esperti della scuola Subnautilus di Lugo, fondata oltre quarant’anni fa da Gianni Guerra, e, in particolare il gruppo Scuba Treasure Hunters, costituitosi all’interno della scuola e specializzato in immersioni in ambienti ostili. Nell’ottobre e nel marzo scorso, tra l’altro, gli istruttori subacquei dello Scuba Treasure Hunters avevano fatto una doppia spedizione sui fondali del lago ghiacchiato di Antermoia, sulle dolomiti, documentandone il parziale svuotamento nel periodo invernale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Buche Gattelli, i sub esplorano i fondali

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