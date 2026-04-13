Sub romagnoli alla scoperta del bacino delle Buche Gattelli | Fondali che non erano mai stati esplorati

Il 2 aprile un gruppo di subacquei ha esplorato per la prima volta i fondali del bacino delle Buche Gattelli di Lugo, un'area finora mai studiata sott'acqua. L’obiettivo principale era raccogliere dati utili per un intervento di riqualificazione futura. La spedizione ha consentito di ottenere informazioni dettagliate sulla morfologia e le caratteristiche del fondale, contribuendo alla conoscenza di un ambiente che fino a ora era rimasto inesplorato.

Il 2 aprile, per la prima volta, un gruppo di subacquei ha esplorato i fondali del bacino delle Buche Gattelli di Lugo per raccogliere informazioni che saranno molto utili quando l’area sarà completamente riqualificata. A immergersi sono stati gli istruttori esperti della scuola Subnautilus di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Buche Gattelli, piano di rinascita. Parco più tutelato e fruibileUn’area oggi poco accessibile ma ricca di valore naturalistico e storico si prepara a cambiare volto, diventando uno spazio più fruibile e al tempo... Buche Gattelli, 460mila euro per il nuovo polmone verde: così rinasce l'oasi di LugoAl via i lavori finanziati dai fondi europei: nuova area umida, barriere fonoassorbenti contro lo smog e una passerella in legno per passeggiare sul...