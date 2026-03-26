Buche Gattelli piano di rinascita Parco più tutelato e fruibile

Da ilrestodelcarlino.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’area attualmente poco accessibile ma ricca di valore naturalistico e storico sta per essere interessata da un progetto di riqualificazione. L’intervento prevede un miglioramento degli spazi per renderli più fruibili dalla popolazione, mantenendo però elevati livelli di tutela ambientale e storica. La zona, nota per le sue caratteristiche peculiari, subirà interventi finalizzati a valorizzare e proteggere il patrimonio presente sul territorio.

Un’area oggi poco accessibile ma ricca di valore naturalistico e storico si prepara a cambiare volto, diventando uno spazio più fruibile e al tempo stesso più tutelato. È questo l’obiettivo del progetto di riqualificazione delle buche Gattelli di Lugo, inserito nel programma regionale Recore, che punta a rafforzare la rete ecologica e a migliorare la qualità ambientale del territorio. L’intervento, dal valore di 460 mila euro finanziati con fondi europei Fesr 2021-2027, si muove su due direttrici principali: da un lato il potenziamento della biodiversità, dall’altro una fruizione più consapevole e sostenibile dell’area. In questa direzione... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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