Buche Gattelli piano di rinascita Parco più tutelato e fruibile

Un’area attualmente poco accessibile ma ricca di valore naturalistico e storico sta per essere interessata da un progetto di riqualificazione. L’intervento prevede un miglioramento degli spazi per renderli più fruibili dalla popolazione, mantenendo però elevati livelli di tutela ambientale e storica. La zona, nota per le sue caratteristiche peculiari, subirà interventi finalizzati a valorizzare e proteggere il patrimonio presente sul territorio.

Un’area oggi poco accessibile ma ricca di valore naturalistico e storico si prepara a cambiare volto, diventando uno spazio più fruibile e al tempo stesso più tutelato. È questo l’obiettivo del progetto di riqualificazione delle buche Gattelli di Lugo, inserito nel programma regionale Recore, che punta a rafforzare la rete ecologica e a migliorare la qualità ambientale del territorio. L’intervento, dal valore di 460 mila euro finanziati con fondi europei Fesr 2021-2027, si muove su due direttrici principali: da un lato il potenziamento della biodiversità, dall’altro una fruizione più consapevole e sostenibile dell’area. In questa direzione... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Buche Gattelli, piano di rinascita. Parco più tutelato e fruibile Articoli correlati Buche Gattelli, 460mila euro per il nuovo polmone verde: così rinasce l'oasi di LugoAl via i lavori finanziati dai fondi europei: nuova area umida, barriere fonoassorbenti contro lo smog e una passerella in legno per passeggiare sul... Porte aperte al Ranghiasci: "Il parco è stato rigenerato. Ora va reso più fruibile"È stato riaperto ieri mattina Parco Ranghiasci, segnando una tappa importante di un percorso articolato di interventi, studi e progettazione avviato... Contenuti utili per approfondire Buche Gattelli Temi più discussi: Buche Gattelli, piano di rinascita. Parco più tutelato e fruibile; Buche Gattelli, a Lugo un progetto da 460mila euro per biodiversità e accessibilità; Buche Gattelli, 460mila euro per il nuovo polmone verde: così rinasce l'oasi di Lugo; Gvm inaugura il nuovo padiglione dell’ospedale di Sanok (Polonia). Buche Gattelli, a Lugo un progetto da 460mila euro per biodiversità e accessibilitàLugo. Alle Pescherie della Rocca la presentazione del progetto che punta «al rafforzamento della biodiversità e alla fruibilità dell’area» ... ilnuovodiario.com Lugo: buche Gattelli, al via i lavori di miglioramento ecologicoSabato 28 marzo alle 15.30 alle Pescherie della Rocca di Lugo saranno presentati i lavori di potenziamento e qualificazione ambientale alle buche Gattelli di Lugo, nell'ambito del progetto rafforzamen ... ravennawebtv.it Sabato 28 marzo alle 15.30, alle Pescherie della Rocca, verrà presentato l'avvio del progetto RECORE, un intervento di valorizzazione, tutela e recupero dell'insediamento neolitico di Fornace Gattelli e dell'area ex Cava Gattelli. Si tratta di un passo import - facebook.com facebook