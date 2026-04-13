Britney Spears si ricovera volontariamente dopo il suo arresto | momento delicato per la cantante

Britney Spears ha deciso di ricoverarsi volontariamente in una struttura di cura, dopo essere stata arrestata. La cantante avrebbe preso questa decisione in modo autonomo, come comunicato dal suo rappresentante a ABC News. La scelta arriva in un momento difficile per la artista, che ha attraversato diverse vicende personali e legali negli ultimi mesi. La notizia è stata resa nota poco dopo l’arresto della cantante.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione di entrare in una struttura di cura. Britney Spears avrebbe scelto di ricoverarsi volontariamente in una struttura specializzata, secondo quanto riferito dal suo rappresentante ad ABC News. Al momento, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulla durata del percorso. La notizia arriva in un periodo particolarmente complesso per l’artista, già al centro dell’attenzione nelle ultime settimane. L’arresto e l’indagine ancora aperta. Lo scorso 4 marzo, Spears era stata fermata e arrestata dalle autorità della contea di Ventura dopo una segnalazione per guida ad alta velocità. Gli agenti della California Highway Patrol avevano riscontrato possibili segni di alterazione, motivo per cui la cantante era stata sottoposta a test di sobrietà direttamente sul posto.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Britney Spears si ricovera volontariamente dopo il suo arresto: momento delicato per la cantante Leggi anche: Britney Spears senza pace: l'arresto dopo la guerra con l'uomo che la perseguitava Britney Spears ritorna sui social dopo l’arresto: il video col figlio fa impazzire i socialDopo settimane di silenzio, Britney Spears è tornata a farsi vedere sui social con un messaggio che ha subito attirato l’attenzione dei fan. Britney Spears: da REGINA del pop a PRIGIONIERA del sistema | La verità sulla #conservatorship