Dopo l’arresto dello scorso mese Britney Spears è entrata volontariamente in una comunità di recupero

Dopo essere stata arrestata il mese scorso per guida in stato di ebbrezza, Britney Spears ha deciso di entrare volontariamente in una comunità di recupero. La cantante ha comunicato la sua scelta di affrontare il percorso di riabilitazione senza ricorrere a misure forzate. La decisione arriva in un momento di attenzione mediatica sulla sua situazione personale e sulla necessità di supporto.

Britney Spears è entrata volontariamente in una comunità di recupero, a seguito del suo arresto per guida in stato di ebbrezza lo scorso mese. La notizia arriva dalle pagine di People, dove un portavoce della popstar ha confermato l’inizio del rehab della voce di Baby One More Time, che si è recata in una struttura di cura. Il 4 marzo la 44enne veniva arrestata a Ventura, in California, con l’accusa di guida in stato di ebbrezza. Britney veniva rilasciata il giorno successivo ed al tempo stesso arrivava una nota stampa che definiva l’episodio uno “sfortunato incidente completamente imperdonabile “ Britney Spears in rehab: “Primo passo per un cambiamento”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Dopo l’arresto dello scorso mese, Britney Spears è entrata volontariamente in una comunità di recupero Britney Spears si ricovera volontariamente dopo il suo arresto: momento delicato per la cantanteABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione di entrare in una struttura di cura Britney Spears avrebbe scelto di ricoverarsi volontariamente in una... “Nella macchina di Britney Spears è stata trovata una sostanza misteriosa”: l’inseguimento della polizia, il trasporto in ospedale e il piano della famiglia per aiutarla dopo l’arrestoEmergono nuovi dettagli circa la vicenda che vede protagonista Britney Spears, arrestata mercoledì sera in California per guida in stato di ebbrezza. Britney Spears: da REGINA del pop a PRIGIONIERA del sistema | La verità sulla #conservatorship