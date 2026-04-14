La pop star si trova attualmente in una clinica di riabilitazione, dove ha deciso di iniziare un percorso di recupero. Questa decisione arriva più di un mese dopo il suo arresto per guida in stato di ebbrezza, che ha portato a una serie di interventi legali e medici. La cantante ha dichiarato di aver toccato il fondo e di voler affrontare i problemi legati all'abuso di alcol e farmaci.

Britney Spears è entrata in una clinica rehab. La pop star ha deciso volontariamente di intraprendere un percorso di riabilitazione a più di un mese dal suo arresto per guida in stato di ebbrezza. Fonti vicine alla cantante hanno raccontato a 'Tmz' che le persone a lei più care - compresi i figli Sean Preston e Jayden James - la incoraggiavano da tempo a fare questo passo, e che Britney avrebbe riconosciuto di aver "toccato il fondo". Le stesse fonti parlano di un uso problematico di alcol e Adderall, farmaco stimolante del sistema nervoso a base di anfetamine. La cantante, durante i suoi frequenti viaggi in Messico, avrebbe approfittato della facilità di accesso al medicinale per farne scorta.🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Britney Spears in riabilitazione per abuso di alcol e farmaci dopo l'arresto: "Ha toccato il fondo"

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La storia di Britney Spears continua a essere uno specchio complesso della fama contemporanea, dove il successo planetario può convivere con fragilità profonde e scelte difficili. La pop star, simbolo assoluto della cultura pop tra fine anni Novanta e Duemi - facebook.com facebook

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