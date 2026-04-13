Britney Spears entra in riabilitazione dopo l’arresto | Ha toccato il fondo
La cantante ha deciso di avviare un percorso di riabilitazione, poche settimane dopo essere stata arrestata per guida in stato di ebbrezza. La decisione arriva in un momento di difficoltà personale e segue un episodio che ha attirato l'attenzione dei media. La sua scelta di entrare in rehab è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui tempi previsti.
(Adnkronos) –?Britney Spears è entrata in rehab. La pop star ha deciso volontariamente di intraprendere un percorso di riabilitazione a più di un mese dal suo arresto per guida in stato di ebbrezza. Fonti vicine alla cantante hanno raccontato a 'Tmz' che le persone a lei più care – compresi i figli Sean Preston e Jayden James – la incoraggiavano da tempo a fare questo passo, e che Britney avrebbe riconosciuto di aver "toccato il fondo". Le stesse fonti parlano di un uso problematico di alcol e Adderall, farmaco a base di anfetamine. La cantante, durante i suoi frequenti viaggi in Messico, avrebbe approfittato della facilità di accesso al medicinale per rifornirsene.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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