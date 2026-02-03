Milan Tare rompe il silenzio | Ecco perché Mateta è saltato

Il Milan ha deciso di non tesserare Jean-Philippe Mateta dopo aver scoperto un problema fisico durante i controlli medici. La società rossonera ha annunciato che l’attaccante francese non potrà unirsi alla squadra a causa di questa complicazione, che ha messo fine alle speranze di vederlo in campo con i colori del club.

Il Milan non ha tesserato Jean-Philippe Mateta a causa di un intoppo fisico rilevato durante i test medici. Lo ha confermato il Direttore Sportivo Igli Tare ai microfoni di DAZN, poco prima del fischio d’inizio della gara contro il Bologna, mettendo fine alle speculazioni di mercato delle ultime ore. L’operazione era nata inizialmente come un investimento per la prossima stagione. Tuttavia, la dirigenza di Via Aldo Rossi aveva individuato uno spiraglio tecnico per anticipare l’arrivo della punta francese già nella sessione corrente, provando a consegnare subito il rinforzo a Fonseca. La trattativa si è arenata bruscamente nelle fasi finali. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Ieri sera si è chiuso il calciomercato invernale e il Milan non ha preso Mateta, lasciando alcuni dubbi sul futuro.

