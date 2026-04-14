Il distretto del Legno-arredo della Brianza si conferma nel 2025 come il principale polo della Lombardia nel settore. I dati ufficiali mostrano che il saldo commerciale raggiunge i 1,9 miliardi di euro, mentre il valore delle esportazioni si attesta a 2,7 miliardi. Questi numeri collocano il distretto in cima alla classifica dei distretti italiani per entrambi gli indicatori. La regione continua a rappresentare un punto di riferimento nel settore del mobile.

Il distretto del Legno-arredo della Brianza, principale polo della Lombardia, ha saputo mantenere salda la sua leadership nel 2025, confermandosi in testa alla classifica dei distretti per saldo commerciale (1,9 miliardi di euro) e per controvalore di export (2,7 miliardi). La centralità della Brianza emerge nella capacità di servire un ampio ventaglio di mercati e di adattarsi a un contesto internazionale complesso. Il calo delle vendite in alcuni primari mercati come gli Stati Uniti (-12%), che si confermano comunque il principale sbocco commerciale del distretto (con un controvalore di 364 milioni di euro), e tra tutti la Francia, Svizzera, Cina è stato parzialmente compensato da una crescita significativa in mercati alternativi vicini e lontani quali Turchia, Corea del Sud, India e Australia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Brianza, il distretto traina il mobile

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