Tariffa mobile sotto i 5 euro | la nuova offerta ho Mobile a 4,95€

L’offerta di ho Mobile a 4,95 euro fa discutere. Dopo anni in cui sembra impossibile trovare tariffe sotto i cinque euro, questa promozione apre uno spiraglio. Con l’aumento dei costi energetici e le spese per le reti, molte offerte si sono fatte più care. Ora, invece, c’è chi propone una tariffa economica, che potrebbe attirare chi cerca risparmio senza rinunciare alla copertura.

Nel 2026 trovare una tariffa mobile sotto i 5 euro sembrava ormai un miraggio. Tra inflazione, aumento dei costi energetici e investimenti sulle reti, la soglia psicologica dei "cinque euro" era diventata quasi invalicabile per offerte complete e affidabili. Almeno fino a oggi. In sintesi: 100 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati, rete Vodafone e prezzo bloccato a 4,95€ al mese, con un mese gratis incluso. Oggi, 9 febbraio 2026, il mercato della telefonia mobile italiana viene scosso da una promo destinata a far parlare di sé. ho. Mobile lancia una nuova offerta aggressiva che punta dritta al risparmio, senza rinunce sulla qualità della rete.

