L’aeroporto di Bresso si prepara a diventare un punto di raccordo per voli di piccole dimensioni destinati a collegare la città con diverse località italiane meno frequentate. L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha annunciato il progetto di riqualificazione dello scalo, con l’obiettivo di sviluppare un nuovo hub dedicato ai voli passeggeri di breve raggio. La trasformazione punta a rafforzare i collegamenti tra la metropoli e le aree meno servite del Paese.

L’ENAC ha presentato il progetto per trasformare l’aeroporto di Bresso in un nodo strategico per i voli passeggeri con velivoli di piccole dimensioni, puntando a collegare la metropoli milanese con diverse località italiane meno servite. La proposta mira a inserire lo scalo Giampiero Clerici nel sistema dei trasporti lombardi, affiancandosi ai grandi hub già operativi. Il piano Regional Air Mobility e le nuove rotte verso l’Italia minore. Nel marzo del 2025, il Ministero delle Infrastrutture ha delineato una strategia denominata Regional Air Mobility, finalizzata a potenziare gli spostamenti interni di media e breve durata. Questo programma identifica tre centri nevralgici per la gestione di queste tratte: Bresso, Roma Urbe e Venezia Lido.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bresso vola verso il futuro: il nuovo hub per l’Italia minore

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