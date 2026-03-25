Un nuovo centro per l'innovazione è stato annunciato a Palermo, con l’obiettivo di sviluppare un ecosistema tecnologico nella regione. Il progetto mira a consolidare l’area come polo di attrazione per talenti e investimenti, puntando a rafforzare la presenza di imprese e professionisti del settore. L’iniziativa si inserisce in un piano più ampio di sviluppo economico e digitale della Sicilia.

“Con il Palermo Technology Innovation Center vogliamo creare un ecosistema solido e competitivo capace di trattenere talenti e attrarre investimenti in Sicilia. Puntare sull’innovazione significa costruire opportunità concrete per i giovani e sostenere la crescita delle nostre imprese in un mercato sempre più globale”. Così l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, commenta la nascita nel capoluogo di Patic, il nuovo hub dedicato allo sviluppo dell’innovazione tecnologica e imprenditoriale, finanziato dalla Regione Siciliana e promosso dalla società Sispi. Sostenendo la nascita e la crescita di startup ad alto potenziale e accompagnando la trasformazione digitale, il progetto punta a rafforzare l’ecosistema locale dell’innovazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Tamajo: "Con il nuovo hub per l'innovazione di Palermo costruiamo il futuro in Sicilia"

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