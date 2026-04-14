A Brescia, le forze dell’ordine della Guardia di Finanza hanno sequestrato 200 mila euro a una ditta idraulica coinvolta in truffe ai danni di anziani e disabili. L’attività avrebbe approfittato delle vulnerabilità di queste persone per mettere in atto diverse pratiche illecite, tra cui estorsioni e frodi. La vicenda si inserisce in un’operazione più ampia contro le truffe ai soggetti più deboli.

Le forze dell’ordine della Guardia di Finanza a Brescia hanno colpito un’attività idraulica che avrebbe sfruttato le fragilità di cittadini anziani e disabili per attuare una serie di truffe ed estorsioni. L’operazione, coordinata dalla Procura della, ha portato al sequestro preventivo di circa 200 mila euro in contanti e di un veicolo di nuova immatricolazione dal valore di 50 mila euro, mentre il legale rappresentante e il suo coniuge, impiegato nell’impresa, sono stati indagati. Il meccanismo dellecito si attivava attraverso chiamate telefoniche mirate, che promettevano interventi rapidi per risolvere problemi domestici comuni, come l’ostruzione di lavelli, sanitari o fosse biologiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brescia, truffe idrauliche su anziani: sequestrati 200mila euro

Truffe agli anziani: un arresto a Brescia e maxi-sequestro da 2,8 milioni di euroUn vasto sistema di truffe ai danni soprattutto di anziani e persone vulnerabili è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Brescia.

Truffe nel commercio delle auto, sequestrati beni per un milione di euro a una famiglia sinti di BresciaBrescia, 8 aprile 2026 – C’era una evidente “sproporzione tra i redditi dichiarati dagli indagati e il patrimonio accumulato”.

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I quattro istituti contano 201 sportelli nel Bresciano. La capogruppo ha presentato il piano strategico al 2028: nella nostra provincia impieghi a 5,7 miliardi, in crescita del 2,4% - facebook.com facebook