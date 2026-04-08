Truffe nel commercio delle auto sequestrati beni per un milione di euro a una famiglia sinti di Brescia

A Brescia, una famiglia di etnia sinti è stata coinvolta in un'operazione che ha portato al sequestro di beni per un valore di un milione di euro. L'indagine riguarda truffe nel settore delle auto, con i finanzieri che hanno accertato una differenza significativa tra i redditi dichiarati e il patrimonio posseduto dagli indagati. L'intervento fa parte di un'azione più ampia contro pratiche illecite nel commercio di veicoli.

Brescia, 8 aprile 2026 – C’era una evidente “sproporzione tra i redditi dichiarati dagli indagati e il patrimonio accumulato”. Per questo la Guardia di Finanza di Brescia e la polizia di Stato, in un’operazione congiunta, hanno messo sotto sequestro beni per circa un milione di euro a nove persone appartenenti alla stessa famiglia di origini sinti. Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Brescia, riguarda immobili, terreni e trentuno autoveicoli per un valore complessivo stimato in oltre 900 mila euro. Alla base della misura, come detto, "l'evidente sproporzione tra i redditi dichiarati dagli indagati e il patrimonio accumulato". Secondo gli inquirenti, i nove familiari d al 2014 avrebbero vissuto abitualmente dei proventi di attività illecite, in particolare truffe nel commercio di auto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Truffe nel commercio delle auto, sequestrati beni per un milione di euro a una famiglia sinti di Brescia Roma: sequestrati beni per mezzo milione di euro a narcotrafficanteQuesta mattina, i carabinieri del nucleo investigativo di Roma hanno eseguito un sequestro preventivo di beni del valore superiore a mezzo milione di... Caltanissetta, spacciatore vicino a Cosa nostra, sequestrati beni per un milione di euroLa polizia di Caltanissetta ha disposto il sequestro di beni per un valore complessivo di circa un milione di euro nei confronti di un pregiudicato... Temi più discussi: Faktencheck | Greenpeace-Artikel zu Übergewinnen: Tankstellen-Abzocke im Krieg? Was an den Vorwürfen wirklich dran ist - Xpert.Digital; Assessori hackerati: scatta la truffa; Truffe online a Crotone: sequestri per 200mila euro; Truffa delle tre campanelle in centro a Milano, come funziona: da inizio anno 78 denunce e 2.190 euro sequestrati. Truffe nel commercio delle auto, sequestrati beni per un milione di euro a una famiglia sinti di BresciaAlla base dell’operazione una evidente sproporzione tra i redditi dichiarati dagli indagati e il patrimonio accumulato ... ilgiorno.it Truffe nel commercio di auto: sequestri per oltre 900mila euroSequestrati immobili, terreni e 31 veicoli a nove componenti di una famiglia sinti: secondo gli inquirenti vivevano di truffe nel commercio di auto, tra documenti falsi e chilometri alterati ... giornaledibrescia.it Esperti di sicurezza segnalano una massiccia campagna di truffe (su Facebook) basata su falsi annunci pubblicitari che promettono il download di Windows 11. Cliccando su questi link, si scarica un malware capace di svuotare i portafogli di criptovalute e rub - facebook.com facebook "Contattare subito il Servizio Antifrode": Attenzione a SMS come questo, che avvertono di presunti addebiti sul proprio conto. "Si tratta di una frode, ma stavolta mi ha lasciato dubbiosa", grazie alla spettatarice che lo ha segnalato. Ci sono altre truffe simili #chi x.com