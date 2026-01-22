Truffe agli anziani | un arresto a Brescia e maxi-sequestro da 2,8 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Brescia ha smantellato un'organizzazione dedita a truffe rivolte principalmente a anziani e persone vulnerabili. L'operazione ha portato all’arresto di un individuo e al sequestro di beni per un valore di 2,8 milioni di euro. Questa azione evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alle frodi e alla tutela delle persone più fragili.

