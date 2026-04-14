A Brescia un uomo di origine egiziana è stato arrestato con l’accusa di aver appiccato un incendio allo scooter di un titolare di un locale, utilizzando i biglietti Gratta e Vinci come mezzo di vendetta. L’individuo, che aveva ottenuto l’asilo politico, è stato sottoposto a procedimento di espulsione dopo la revoca della protezione. La polizia ha condotto le indagini che hanno portato all’arresto.

Eseguito un arresto a Brescia, dove un cittadino egiziano di 27 anni è stato fermato per incendio doloso aggravato ai danni di uno scooter. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato individuato e bloccato dopo aver appiccato il fuoco per vendetta nei confronti del titolare di un ristorante. La fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi a Brescia, dove gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti a seguito di una segnalazione di incendio presso il locale “NEW ALI BABA KEBAB e PIZZERIA” in via Domenico Lusetti. L’intervento delle forze dell’ordine La richiesta di intervento urgente è arrivata alla Centrale Operativa della Questura tramite il numero di emergenza “112 NUE”.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Brescia, incendia lo scooter del titolare di un locale per vendetta usando i Gratta e Vinci: arrestato

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