Un uomo di 30 anni ha preso di mira un supermercato di Novara. Ha rubato un bancomat e lo ha usato subito per acquistare gratta e vinci e sigarette. È già noto alle forze dell’ordine per altri reati di ricettazione.

Un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di ricettazione, ha rubato un bancomat in un supermercato di Novara e lo ha utilizzato per comprare gratta e vinci e sigarette. L’accaduto è avvenuto il 13 gennaio nella Tigros di via Monte San Gabriele, dove la vittima, un uomo di 65 anni, ha perso il portafogli contenente documenti personali, chiavi di casa e due carte di pagamento. Pochi minuti dopo il furto, la moglie ha scoperto che il bancomat era già stato utilizzato, con tre operazioni non autorizzate per un totale di oltre 130 euro. Le indagini hanno permesso di ricostruire i movimenti del sospetto, che si è recato prima in una tabaccheria a Novara e poi in un’altra a Vespolate, sempre con la carta rubata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uomo ruba bancomat in supermercato di Novara e lo utilizza per gratta e vinci e sigarette.

Approfondimenti su Novara ricettazione

Questa mattina a Novara, un uomo ha rubato un bancomat in un supermercato e lo ha usato subito dopo per comprare gratta e vinci e sigarette.

Durante la notte di Capodanno, a L'Aquila, un uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo aver rubato gratta e vinci e sigarette, quindi fuggendo in bicicletta.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Novara ricettazione

