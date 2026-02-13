Un uomo di 36 anni proveniente dalla Bielorussia è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo aver rubato in un appartamento ad Ostia e aver tentato di aumentare il bottino con dei gratta e vinci. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato anche diverse carte di credito e altri oggetti di valore.

Un uomo di 36 anni, originario della Bielorussia, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver svaligiato un appartamento a Ostia, portando via denaro, carte di credito e altri effetti personali. Dopo il furto, ha tentato di moltiplicare il bottino tentando la fortuna con gratta e vinci e acquisti in tabaccheria, ma il suo piano è durato poco. È stato infatti sorpreso dalla proprietaria dell’appartamento, che lo ha intercettato nel giardino condominiale mentre fuggiva a bordo del monopattino del marito. In preda al panico, il ladro ha abbandonato il mezzo e ha cercato di scappare a piedi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: svaligia appartamento ad Ostia e tenta di moltiplicare bottino con gratta e vinci, arrestato

Giovanni Russo, 34 anni, è stato arrestato ieri ad Ostia dopo aver svaligiato un appartamento nel quartiere Lido, portando via soldi, carte di credito e altri oggetti di valore.

Un uomo di 36 anni, di origini bielorusse, è stato arrestato ad Ostia dopo aver svaligiato un appartamento, portando via oggetti di valore e alcuni contanti.

Argomenti discussi: Inaugurate altre due case dell'acqua in V municipio, ora il Comune punta a 100 strutture in tutta la città; Finto poliziotto simula perquisizione e svaligia casa di anziano a Firenze. Arrestato.

Ostia (Rm): svaligia appartamento e tenta di moltiplicare il bottino con i gratta e vinci, arrestatoHa prima svaligiato un appartamento, poi ha pensato di moltiplicare il bottino con gratta e vinci. È accaduto nel centro di Ostia. ilmetropolitano.it

Ostia, svaligia un appartamento e si ferma in tabaccheria per puntare il bottino sui Gratta e vinciÈ stata la stessa proprietaria a sorprenderlo sulla via di fuga, intercettandolo nel giardino condominiale a bordo del monopattino del marito. Sicuro di averla fatta franca, non pago del bottino, si è ... romatoday.it

drammatico episodio nella serata di ieri: la piccola trasportata d'urgenza al Bambin Gesù di Roma. Fondamentale l'intervento di un uomo per salvarla - facebook.com facebook

Svaligia l’appartamento, poi con il bottino tenta la fortuna al gratta e vinci: arrestato a Ostia ilfaroonline.it/2026/02/13/ost… #news #notizie #cronaca x.com