Gatti Juventus cessione in estate? Alla Continassa non si hanno dubbi sul futuro del difensore I dettagli

Gatti Juventus, la cessione in estate è in programma. I bianconeri sono pronti ad ascoltare le offerte provenienti per il difensore. Le ultime. Il mercato intorno alla Continassa non dorme mai e, nonostante la solidità mostrata dal reparto difensivo nell’ultimo periodo, una clamorosa indiscrezione scuote il futuro della retroguardia bianconera. Secondo le ultime proiezioni strategiche della dirigenza, il centrale ex Frosinone non sarebbe più considerato un incedibile assoluto nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti. Come riferito da Moretto, si valuteranno offerte per Federico Gatti, segnando un possibile punto di svolta nel rapporto tra il calciatore e il club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus ha confermato che non sono in corso trattative per la cessione del difensore Gatti con alcun club.

La Juventus si prepara a una sfida di mercato con una rivale che punta deciso al difensore Gatti.

Argomenti discussi: Tentativo last minute del Milan per Gatti: ecco perché la Juventus ha detto no; Milan, mercato in difesa: le ultime su Gila della Lazio e Gatti della Juventus; Mercato in difesa: per Gatti non è finita qui, ma Tare vuole portare Gila al Milan; Milan, non solo Gatti e Gila: altri due nomi per difesa in vista della prossima stagione.

Gatti via dalla Juventus, c’è la decisione definitiva: tutti i dettagliSvolta importantissima per quel che concerne il futuro di Gatti: ecco la posizione della Juve in merito a questa vicenda ... calciomercato.it

Juve, Campi: 'Bremer? Se parte per 50 milioni si troverà un degno sostituto'In questi giorni alla Juventus si starebbe parlando del futuro di alcuni dei pilastri che compongono la rosa attuale dei bianconeri. Oltre a Dusan Vlahovic e Weston McKennie, entrambi in scadenza di c ... it.blastingnews.com

«RETROSCENA GATTI: IL MILAN CI HA PROVATO ALL'ULTIMO MINUTO! NICOLÒ SCHIRA RIVELA: "OFFERTO IL PRESTITO ALLA JUVE, MA È ARRIVATO IL NO!"» #Gatti #Milan #Juventus #Calciomercato #Allegri #Schira - facebook.com facebook

#Milan su #Gila, la risposta della #Juve per #Gatti [Tuttosport] #calciomercato #Lazio #Juventus calciomercato.com/liste/milan-me… x.com