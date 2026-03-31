Bremer Juventus il difensore non è più intoccabile | i bianconeri valutano la cessione e fissano il prezzo per l’estate

La Juventus sta riconsiderando il futuro di Bremer, che potrebbe lasciare il club in vista della prossima sessione di mercato. La dirigenza ha stabilito un prezzo di vendita e sta valutando diverse opzioni per la cessione del difensore brasiliano. Questa decisione rappresenta una modifica rispetto alla posizione precedente, in cui il giocatore sembrava essere considerato inamovibile.

Lukaku via dal Napoli? Il belga torna tra i pensieri della Juve! Così la pista può riaccendersi in estate Pellegrini Roma, 8 partite per prendersi il futuro! Dalla volontà di rinnovare alle big alla finestra: cosa filtra Lukaku assente alla ripresa degli allenamenti: l’attaccante è ancora in Belgio! I possibili scenari Leao verso il rientro a Milano: per Napoli la scelta sarà presa insieme ad Allegri e al suo staff! Le ultime Thuram Inter, la Francia per ritrovare il gol e il sorriso: ora punta a riprendersi il suo posto in nerazzurro! Toni non ha dubbi: «Ecco che partita mi aspetto con la Bosnia, non va sottovalutata! Questo è il mio messaggio per l’Italia» Salihamidzic avvisa l’Italia: «Stasera il popolo bosniaco sarà il giocatore in più. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bremer Juventus, il difensore non è più intoccabile: i bianconeri valutano la cessione e fissano il prezzo per l’estate Articoli correlati Di Gregorio Juve, il portiere non è più intoccabile: i bianconeri valutano le alternative per la portaMontero risolve il contratto con la Juventus: pronta la panchina dell’Al-Ittifaq di Balotelli. Vicario Juve, i bianconeri valutano il portiere per l’estate: il prezzo fissato dal Tottenham e la concorrenza di una rivaleCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Bremer gol, dalla Juve si prende il Brasile ma non basta: vince la Francia; Bremer non è incedibile, la Juventus lo valuta 60 milioni; Juventus-Sassuolo 1-1, le pagelle: Muric strepitoso, Yildiz brilla. Bremer da matita rossa; ?? Bremer può partire per 60 milioni. Milan su Zaniolo? Pellegrini-Roma, non è finita. Juventus, Bremer non è intoccabile: valutazione da 60 milioniLa Juventus riflette sul futuro di Bremer: il difensore può partire davanti a un’offerta da 60 mln. Tutto dipende dalla corsa alla Champions. europacalcio.it Juventus, cambia la situazione di Bremer: ora Comolli è pronto ad ascoltare offerte x.com Bianconeri scatenati nel mondo: primo gol storico per Bremer con la Seleção e assist decisivo di Koopmeiners. #Juve #juventusnews24 #Bremer #Koopmeiners #Adzic facebook