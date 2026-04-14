Brembo accelera | 150 milioni per l’innovazione con BPER e Sondrio

Brembo ha ottenuto un finanziamento di 150 milioni di euro tramite una linea di credito a medio termine. La banca coinvolta nella transazione è Banca Popolare di Sondrio, che ha intermediatto l’accordo con BPER Banca. La somma sarà destinata a sostenere progetti di innovazione e sviluppo aziendale. La firma dell’accordo è avvenuta lunedì, con la banca che ha confermato la conclusione della trattativa.

BPER Banca ha messo in campo un importante supporto finanziario per Brembo NV, perfezionando lunedì una linea di credito a medio termine da 150 milioni di euro attraverso l’intermediazione di Banca Popolare di Sondrio. L’operazione, comunicata nella giornata di ieri, vede coinvolta l’azienda leader nel settore della progettazione e produzione di componenti innovativi per il comparto automobilistico, motociclistico, dei veicoli commerciali e delle competizioni. L’impatto del credito sul posizionamento industriale di Brembo. L’iniezione di liquidità da 150 milioni di euro punta a sostenere le strategie di espansione e i progetti di sviluppo sostenibile del colosso tecnologico specializzato in soluzioni per i principali produttori di motori e mezzi di trasporto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brembo accelera: 150 milioni per l’innovazione con BPER e Sondrio Gruppo BPER: finanziamento da 150 milioni di euro per sostenere la crescita e gli investimenti di BremboIl Gruppo BPER, tramite Banca Popolare di Sondrio, ha perfezionato una linea di credito a medio termine da 150 milioni di euro a favore di Brembo,... Bper, ok alla fusione con Pop SondrioI soci di Bper e della Banca Popolare di Sondrio approvano con maggioranze bulgare il progetto di fusione della banca valtellinese in quella emiliana. Bper finanzia Brembo con 150 milioni e accelera sulla fusione con la Bps L’operazione è finalizzata a supportare i piani di crescita e investimento del gruppo bergamasco. L’annuncio a una settimana esatta da una tappa cruciale per il gruppo: il 20 aprile dive - facebook.com facebook