bper ok alla fusione con pop sondrio

I soci di Bper e della Banca Popolare di Sondrio hanno approvato con grandi maggioranze il progetto di fusione tra le due banche. La decisione riguarda la fusione della banca valtellinese in quella emiliana, con il via libera arrivato da entrambe le parti coinvolte. La conferma dell’accordo segna un passo importante per il processo di integrazione tra le due istituzioni bancarie.

I soci di Bper e della Banca Popolare di Sondrio approvano con maggioranze bulgare il progetto di fusione della banca valtellinese in quella emiliana. L’assemblea di Bper, dove era presente il 57,3% del capitale, ha dato il suo benestare con il 99,96% dei voti, quella della Sondrio, dove è intervenuto l’86,6% del capitale, di cui l’80,7% portato dall’istituto modenese, con il 99,99%. La fusione, con i suoi effetti civili, dovrebbe diventare efficace il prossimo 20 aprile, mentre quelli fiscali e contabili saranno retrodatati all’1 gennaio. Fino ad allora le azioni della Sondrio continueranno a essere quotate in Borsa, dopodiché verranno scambiate con titoli Bper nel rapporto di 1,45 azioni Bper ogni azione Sondrio, senza che i soci della banca lombarda abbiano diritto al recesso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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