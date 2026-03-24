Mo Salah lascerà il Liverpool a fine stagione

Mohamed Salah ha comunicato che lascerà il Liverpool al termine della stagione in corso. La notizia ha attirato l’attenzione dei media, senza ulteriori dettagli sulle ragioni o sui piani futuri dell’attaccante. La decisione è stata resa nota tramite un annuncio ufficiale, senza indicazioni su eventuali alternative o destinazioni future.

2026-03-24 20:59:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Mohamed Salah ha annunciato che lascerà il Liverpool al termine della stagione in corso. Il 33enne è arrivato ad Anfield dalla Roma nel 2017 e ha collezionato 435 presenze con il Liverpool, segnando 255 gol. Una dichiarazione sul sito ufficiale del Liverpool recita: “Mohamed Salah chiuderà il sipario sulla sua illustre carriera con il Liverpool alla fine della stagione 2025-26. “L’attaccante ha raggiunto un accordo con i Reds che lo vedrà chiudere un capitolo straordinario di nove anni ad Anfield. “Salah ha espresso il desiderio di fare questo annuncio ai tifosi il prima possibile per garantire trasparenza sul suo futuro grazie al suo rispetto e alla sua gratitudine nei loro confronti”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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